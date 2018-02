Israel greift Ziele im Gazastreifen an

Quelle: www.globallookpress.com Israel greift Ziele im Gazastreifen an (Symbolbild)

Nach einer Explosion an der Grenze zum Gazastreifen haben israelische Kampfflugzeuge in der Nacht zum Sonntag mehrere Ziele im Gazastreifen selbst angegriffen. Insgesamt seien 18 "militärische Ziele" der radikalislamischen Hamas in dem Gebiet ins Visier genommen worden, twitterte das israelische Militär.