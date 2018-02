Türkischer Ministerpräsident wirft NATO-Partnern Kooperation mit Terroristen vor

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat NATO-Partnern Unterstützung von Terroristen in Syrien vorgeworfen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz verteidigte er am Samstag in seiner Rede den türkischen Militäreinsatz gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordsyrien.