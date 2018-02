Mann gerät in Londoner Kanalisation und verläuft sich – Rettung kommt erst drei Tage später

Quelle: Reuters Mann gerät in Londoner Kanalisation und verläuft sich – Rettung kommt erst drei Tage später (Symbolbild)

Die britische Polizei ist Anfang Februar zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz in das Städtchen Romford bei London ausgerückt. Einwohner vernahmen am helllichten Tage Hilferufe, die aus der Kanalisation emporschallten. Da sie die in Not geratene Person nicht eigenständig ausfindig machen konnten, riefen sie die Polizei. Die Beamten stiegen durch die Luke ins Entwässerungssystem und beförderten einen 48-jährigen Mann an die Oberfläche.