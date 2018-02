General Motors schließt Autowerk in Südkorea: 2.000 Mitarbeiter arbeitslos

Quelle: Reuters

Der US-Autohersteller General Motors (GM) schließt sein Werk in Südkorea. Dieser Beschluss betrifft rund 2.000 Arbeiter. Die Kosten der Firma werden 636,7 Millionen Euro ausmachen. GM Korea erklärte am Dienstag, dass der Autobauer den Betrieb in der Küstenstadt Gunsan im Mai stilllegt.