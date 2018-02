Polizei löst Kurden-Demo in Duisburg auf

Quelle: www.globallookpress.com Polizei löst Kurden-Demo in Duisburg auf (Archivbild)

Die Polizei hat eine Demonstration von Kurden in Duisburg mit mehreren Hundertschaften aufgelöst. Die Demo gegen die türkische Militäroffensive im syrischen Afrin habe dort nicht stattfinden dürfen, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Dennoch hätten sich in der Spitze bis zu 250 Menschen am Hauptbahnhof eingefunden. Ausschreitungen habe es keine gegeben, allerdings "einzelne Rangeleien zwischen Polizisten und Demonstrationsteilnehmern", wie die Beamten mitteilten.