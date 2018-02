Russischer Botschafter in Syrien: USA bauen "neue syrische Armee" auf

Quelle: Sputnik

Der russische Botschafter in Syrien, Alexander Kinschtschak, hat den USA den Aufbau einer "neuen syrischen Armee" vorgeworfen. Das teilte die russische Nachrichtenagentur TASS am Samstag mit. In die neue Kampftruppe würden auch ehemalige Mitglieder der Terrormiliz "Islamischer Staat" sowie Kämpfer der Al-Nusra-Front einbezogen, sagte der Diplomat.