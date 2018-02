Kosovo will EU-Mission beenden

Kosovo, das von 110 Ländern als ein unabhängiger Staat anerkannt wird, will die EU-Rechtsstaatsmission (EULEX) Ende Juni beenden. Ab Anfang Juli würden Richter und Staatsanwälte der Mission keine neuen Fälle mehr übernehmen, kündigte der Kosovo-Justizminister Abelard Tahiri an, berichteten die Medien am Samstag in Pristina. EULEX ist die größte Auslandsmission Brüssels und will seit 2008 beim Aufbau Verwaltungs-, Polizei- und Justizstrukturen im Kosovo helfen.