Russlands Verteidigungsministerium verzeichnet Stabilität der Waffenruhe im Nordwesten Syriens

Quelle: www.globallookpress.com Aleppo

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden hat die russische Seite der gemeinsamen russisch-türkischen Kommission zur Überwachung der Waffenruhe in Syrien sechs Verstöße gegen das Abkommen über die Einstellung von Kampfhandlungen festgestellt. Nach den Angaben des russischen Verteidigungsministeriums kam es sechsmal zum Schusswechsel - dreimal in der Provinz Aleppo und dreimal in Latakia. Die türkische Seite fixierte insgesamt fünf Fälle – je zwei in Idlib und Damaskus sowie einen in Hama.