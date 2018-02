Work and travel: US-Amerikaner bewirbt sich beim IS als Englischlehrer

Quelle: AFP

Der 33-jährige US-Amerikaner Warren Clark aus Texas hat sich beim IS als Englischlehrer an einer Schule in Mossul, Nordirak beworben. Er hat den Terroristen – wie es sich üblicherweise gehört - seine Bewerbungsunterlagen geschickt, berichtet New York Daily News. Der Absolvent der George Washington University erklärte in seinem Brief, warum ausgerechnet er sich für die Stelle eines Lehrers am besten eigne.