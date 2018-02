Britische Ermittler spüren Menschenschmuggler-Bande auf - 21 Festnahmen

Britische Ermittler haben eine organisierte große Schleuserbande zerschlagen, die Hunderte Kurden aus dem Irak nach Großbritannien geschmuggelt haben soll. 21 Verdächtige wurden am Dienstag bei Razzien in London sowie im Nordosten und im Süden Englands festgenommen, wie die Behörde National Crime Agency (NCA) mitteilte.

Die in Frankreich, Belgien und den Niederlanden aktive Bande versteckte vor allem Männer, aber auch Familien in Lastwagen. Nach Angaben der Ermittler musste jede Person zwischen 5.000 und 10.000 Euro an die Schmuggler zahlen. An der Aktion gegen die Schleuser, die ein Jahr lang vorbereitet worden war, waren mehr als 350 Ermittler beteiligt. (dpa)

Mehr zum Thema - International gesuchter Schleuser geht bei Routinekontrolle im Fernreisebus Polizisten ins Netz