Leichte Beute: CNN-Mitarbeiter entdeckt heikle Unterlagen zu Super-Bowl-Terrorgefahr in Flugzeug

Quelle: Reuters © Kevin Lamarque Leichte Beute: CNN-Mitarbeiter entdeckt heikle Unterlagen zu Super-Bowl-Terrorgefahr in Flugzeug (Symbolbild)

Angeblich soll ein CNN-Mitarbeiter an Bord eines Flugzeugs auf sensible US-Regierungsunterlagen gestoßen sein. In den Dokumenten gehe es anscheinend um einen simulierten Angriff mit Milzbranderregern auf das Super-Bowl-Spiel, das am Sonntag stattfand.