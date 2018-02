Eine Sorge weniger: China erfindet Sex-Roboter, der Geschirrspüler ausräumt

Quelle: AFP China erfindet Sex-Roboter, der Geschirrspüler ausräumt

Sieht so unsere Zukunft aus? Die asiatischen Unternehmen Doll Sweet Dolls und EX Doll haben eine lebensechte Silikonpuppe präsentiert, die nicht nur für das intime Vergnügen zuständig ist, sondern auch im Haushalt hilft und die einsamen Stunden unterhaltender macht. Auf diese Weise will China den Mangel an Frauen kompensieren.