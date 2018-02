Deutschland will rund 25.000 algerische Juden entschädigen

© claimscon.org Algerische Juden (Archivbild)

Deutschland will erstmals eine große Gruppe von Holocaust-Überlebenden aus Algerien entschädigen. Die Claims Conference teilte am Montag in Tel Aviv mit, es handele sich um schätzungsweise 25.000 algerische Juden, von denen die meisten heute in Frankreich lebten. Rund 3.900 der Betroffenen lebten in Israel. Die algerischen Juden sollten eine einmalige Zahlung von jeweils 2.556 Euro erhalten.