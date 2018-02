Shoppen in den Folterkammern: Hamburg soll Einkaufszentrum in ehemaliger Gestapo-Zentrale bekommen

In Hamburg soll ein neues Unterhaltungszentrum entstehen, dessen Geschichte eher wenig Unterhaltung bietet. Das Gebäude, in dem das noble Shoppingzentrum errichtet werden soll, diente in der Nazizeit als Gestapo-Zentrale. Das Palais wurde in den vergangenen Jahren aufwendig saniert und in Stadthöfe umbenannt, somit stünde den neuen Luxusboutiquen nichts mehr im Wege – oder doch? Die Hinterbliebenen von NS-Opfern können ihren Frust nicht zurückhalten.