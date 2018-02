Dämonen-Alarm: Exorzismus-Anfragen steigen in Irland enorm an

Der irische Priester Pater Pat Collins behauptet, dass die Nachfrage nach Exorzismus-Praktiken in seinem Land deutlich angestiegen sei und bat die Erzbischöfe seines Landes um Unterstützung. In einem offenen Brief äußerte er seine Kritik gegenüber der Kirche, die nicht mehr Exorzisten einstellt, die "die dämonischen Kräfte" aus dem menschlichen Leibe vertreiben könnten.