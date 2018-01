Britisches Außenamt verbietet Mitarbeitern, den offiziellen Mäusefänger zu füttern

Der ständige stellvertretende britische Außenminister, Simon McDonald, hat an seine Kollegen einen Brief mit einer Bitte geschickt, den Kater Palmerston, der offiziell den Posten des Mäusefängers bekleidet, nicht zu füttern. Das berichtete die Zeitung Telegraph am Dienstag. Die Führung des Außenamtes musste zu dieser Maßnahme greifen, weil der Kater angeblich immer satt war und seine direkten Aufgaben nicht mehr erfüllen wollte - und keine Mäuse fing.