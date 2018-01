Trump: Gefangenenlager Guantánamo bleibt offen

Quelle: Reuters © Win McNamee/Pool

US-Präsident Donald Trump hat offiziell erklärt, dass er das umstrittene Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba offen lassen will. Er habe einen entsprechenden Erlass unterzeichnet, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) in seiner Rede zur Lage der Nation.