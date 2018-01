China will eine neue Große Mauer errichten

Quelle: www.globallookpress.com

Das autonome Gebiet Xinjiang Uigur will in diesem Jahr die Grenzkontrollmaßnahmen verstärken. Die Behörden wollen entlang der 5.700 Kilometer langen Grenze eine "Große Mauer" errichten, um das Eindringen von Extremismus, Separatismus und Terrorismus aus dem Ausland zu verhindern, teilte der Chef der Regionalbehörden, Shokrat Zakir, am Montag mit.