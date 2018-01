Russland löst NATO-Botschafter Gruschko ab

Quelle: Sputnik Russland löst Nato-Botschafter Gruschko ab

Russland hat seinen NATO-Botschafter Alexander Gruschko abberufen. Zugleich ernannte Präsident Wladimir Putin den 62-Jährigen erneut zum stellvertretenden Außenminister, wie aus einem Erlass vom Montag hervorgeht. Ein Grund für die Personalie und der Name eines Nachfolgers waren zunächst nicht bekannt. In NATO-Kreisen in Brüssel hatte es zuletzt Spekulationen über einen möglichen Wechsel des Diplomaten zurück nach Moskau gegeben.