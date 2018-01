Mord und Totschlag in Mexiko auf historischem Hoch

Quelle: www.globallookpress.com Mord und Totschlag in Mexiko auf historischem Hoch

Mexiko versinkt in Gewalt. Im vergangenen Jahr wurden in dem lateinamerikanischen Land 29 168 Menschen getötet, wie das Innenministerium am Samstagabend (Ortszeit) mitteilte. Das war eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent. Es war die höchste Zahl an Tötungsdelikten seit Beginn der systematischen Erhebung vor 20 Jahren.