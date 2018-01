Nach falschem Raketenalarm: Hawaiianer bauen Stress mit Pornos ab

Quelle: Reuters © Eric Gaillard

Was würden Sie tun, wenn heute Ihr letzter Tag wäre? Der größte Porno-Anbieter weltweit, Pornhub, hat den Datenverkehr auf Hawaii vom 13. Januar analysiert und eine mögliche Option gefunden. Dort versetzte ein falscher Raketenalarm die Bewohner des im Pazifik gelegenen US-Bundesstaates in Angst und Schrecken. In weiterer Folge sollen an diesem Tag einige Normabweichungen im Traffic auf der Seite verzeichnet worden sein.