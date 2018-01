Nur Bares ist Wahres: Mutter fordert von fünfjähriger Tochter Miete

Man kann nie früh genug damit beginnen, den Wert des Geldes zu schätzen. Das dachte sich auch eine US-amerikanische Mutter und verlangt von ihrer fünfjährigen Tochter Brooke nun wöchentlich eine Summe in Höhe von fünf Dollar – für Miete, Wasser, Strom, Kabelanschluss und Essen. Das Kind erhält jede Woche sieben Euro Taschengeld, wovon der Großteil zurück in die Geldbörse seiner Mutter wandert. Mit den restlichen zwei Dollar kann sie das tun, was sie möchte.