BMW übernimmt US-Park-App Parkmobile komplett und wird zum führenden Anbieter der Dienstleistung

© itunes.apple.com BMW übernimmt US-Park-App Parkmobile komplett und wird zum führenden Anbieter der Dienstleistung

Der Autobauer BMW hat die US-Parkplatzreservierungs-App Parkmobile komplett übernommen. Der Service sei der größte seiner Art in Nordamerika und BMW werde damit zum führenden Anbieter mobiler Parkdienstleistungen, teilte der Münchener Dax-Konzern am Dienstag parallel zur wichtigsten nordamerikanischen Automesse in Detroit mit.