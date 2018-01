9.000 Soldaten an Kolumbiens Grenze mit Ecuador stationiert

Quelle: www.globallookpress.com 9.000 Soldaten an Kolumbiens Grenze mit Ecuador stationiert

Kolumbien hat an der Pazifikküste rund 9.000 Soldaten und Polizisten an die Grenze mit Ecuador verlegt, um die Region besser gegen kriminelle Banden und Kokainschmuggel zu sichern. Wie Präsident Juan Manuel Santos am Freitag mitteilte, gehe es darum, die illegalen Aktivitäten in der Region besser zu bekämpfen. Zudem ist die Region mit rund 16.000 Hektar ein Hauptanbaugebiet für Koka, die Blätter werden zur Kokainerstellung benutzt.