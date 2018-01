Israelische Regierung genehmigt mehr als 1.100 neue Siedlerwohnungen

Quelle: www.globallookpress.com Israelische Regierung genehmigt mehr als 1.100 neue Siedlerwohnungen (Symbolbild)

Israel hat nach Angaben einer israelischen Menschenrechtsorganisation 1.122 neue Wohnungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Das zuständige Komitee habe den Bauplänen in 20 Siedlungen und Außenposten zugestimmt, teilte Peace Now am Donnerstag mit. Der Bau weiterer 651 Wohnungen sei ausgeschrieben worden. Das Verteidigungsministerium äußerte sich zunächst nicht dazu.