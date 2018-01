Schnee in der Sahara

© Twitter

In der algerischen Stadt Ain-Sefra hat es geschneit. Das passierte bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren. Die in dieser Gegend seltene Naturerscheinung war am Morgen des 7. Januar zu beobachten. Der Schnee lag stellenweise bis zu 40 Zentimeter hoch, aber bereits zum Abend war er wieder weggeschmolzen. Die Temperatur betrug fünf Grad Celsius.