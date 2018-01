Europäische Kommission will im Streit zwischen Slowenien und Kroatien schlichten

Quelle: Sputnik Europäische Kommission will im Streit zwischen Slowenien und Kroatien schlichten (Symbolbild)

Die Europäische Kommission will im Grenzstreit zwischen den Mitgliedstaaten Slowenien und Kroatien schlichten. „Wir haben unsere Dienste als Vermittler angeboten“, sagte Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Montag bei einem Besuch des slowenischen Präsidenten Borut Pahor in Brüssel.