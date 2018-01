Nach Korruptionsskandal: Neue Vizepräsidentin in Ecuador

Nach der Korruptionsaffäre um den bisherigen Vizepräsidenten Ecuadors, Jorge Glas, ist die Sozialistin María Alejandra Vicuña zu dessen Nachfolgerin gewählt worden. Die 39-Jährige erhielt in der Nationalversammlung mit 70 Stimmen am Samstag (Ortszeit) eine klare Mehrheit. Sie wurde damit zur neuen Vertreterin von Präsident Lenín Moreno und erst zur zweiten Vizepräsidentin in der Geschichte des südamerikanischen Landes.