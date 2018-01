Katalanischer Separatistenführer Oriol Junqueras bleibt in U-Haft

Der frühere Vizeregierungschef der spanischen Konfliktregion Katalonien, Oriol Junqueras, bleibt hinter Gittern. Das Oberste Gericht in Madrid wies seinen Antrag auf Entlassung aus der seit gut zwei Monaten andauernden Untersuchungshaft zurück. Nichts deute darauf hin, dass der Antragsteller "seine Absicht aufgegeben habe, Kataloniens Unabhängigkeit durch eine einseitige Erklärung zu erreichen", hieß es in dem am Freitag veröffentlichten Urteil der drei zuständigen Richter.