Chip-Sicherheitslücke macht auch alle Apple-Geräte potenziell unsicher

Von der schwerwiegenden Sicherheitslücke in Computerchips sind auch alle Mac-Computer und Apple-Smartphones betroffen. Der US-Konzern behauptet jedoch, dass bisher keine Schadsoftware bekannt sei, die Kunden ins Visier nehme. Durch die in dieser Woche bekanntgewordene Sicherheitslücke in Chips diverser Hersteller können zumindest theoretisch auf breiter Front Daten abgeschöpft werden.