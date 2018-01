Sigmar Gabriels Donbass-Besuch fällt wegen Nebels aus

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat seine Reise ins Konfliktgebiet in der Ostukraine wegen schlechten Wetters absagen müssen. "Wir haben Nebel, nicht politischen Nebel, sondern echten Nebel", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im ukrainischen Dnipro, nachdem er die Entscheidung mit seinem Amtskollegen Pawel Klimkin besprochen hatte. Den gemeinsamen Besuch in der Donbass-Region wollten sie noch im Januar nachholen – "wenn das Wetter mitspielt", fügte Sigmar Gabriel hinzu.