Trügerischer Altersunterschied: Mehrere Zwillinge kommen über Jahreswechsel zur Welt

In den USA sind mindestens fünf Zwillingspaare über den Jahreswechsel 2017/2018 zur Welt gekommen. Wegen der konventionellen Zeitzäsur haben die Zwillinge aus den Bundesstaaten Arizona, Georgia, Utah und Kalifornien nun einen formellen Unterschied in ihren Geburtsurkunden.

Nach Angaben der britischen Zeitung "Daily Mail" handelt es sich bei den Babys um zwei Jungenpaare, ein Mädchenpaar und zwei zweieiige gemischte Zwillingspaare. Laut Berichten seien die Mütter und ihre Neugeborenen wohlauf. Durch die Jahresgrenze „getrennte“ Zwillinge hat es in den USA auch im vorigen Jahr gegeben. In San Diego passiert das bereits zum zweiten Mal in Folge. (Daily Mail)

Mehr lesen: Zwei Zwillingsbrüder heiraten zwei Zwillingsschwestern in China