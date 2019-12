Florian Homm spricht Klartext: Großbritannien wird langfristig Brexit-Gewinner sein

Boris Johnson hat die Wahlen in Großbritannien haushoch gewonnen. Der Brexit steht somit unmittelbar bevor. Die Wähler haben sich gegen die Mitgliedschaft in der Europäischen Union entschieden. Aber was bedeutet es, wenn die Briten Ende Januar die EU verlassen?

Wie geht es mit der Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals weiter? Und: profitiert vielleicht sogar ein Akteur – oder hinterlässt der Brexit nur Verlierer? Florian Homm legt sich fest: Auf lange Sicht wir das Königreich der Gewinner sein.