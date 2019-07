Florian Homm spricht Klartext: Debakel der Deutschen Bank hat weitreichende Konsequenzen

Man wollte zu den Goßen an der Wall Street aufschließen und hat dabei dilettantische Fehler gemacht. So beschreibt Florian Homm das Desaster der Deutschen Bank, was diese Woche in der angekündigten Entlassung von 18.000 Mitarbeitern gipfelte.