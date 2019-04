Deklaration zum Venezuela-Konflikt: Keine Desinformation durch Bundesregierung und deutsche Medien!

Quelle: AFP

Diese Bilder finden selten ihren Weg in deutsche Medien: Tausende demonstrieren zur Unterstützung des amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro am 6. April 2019 in der venezolanischen Hauptstadt Caracas. Gegen die einseitige Berichterstattung formiert sich nun auch Widerstand in der Bundesrepublik.