Syrische Soldaten haben offenbar türkische Drohne abgeschossen

Die syrische Nachrichtenagentur SANA hat Videoaufnahmen veröffentlicht, die eine von syrischen Regierungssoldaten abgeschossene türkische Drohne zeigen sollen. Die Aufklärungsdrohne wurde demnach am Dienstag in der Nähe der Stadt Saraqeb in Idlib abgeschossen.

In Idlib eskaliert seit Wochen die Lage. Während die syrische Regierung mit iranischer und russischer Hilfe der letzten Terroristen-Hochburg im Land den Garaus machen will, unterstützt die Türkei die bewaffneten Regierungsgegner, die sie als Oppositionelle betrachtet. Ankara fordert, ein 2018 mit Russland ausgehandeltes Waffenstillstandsabkommen einzuhalten und die syrische Offensive abzubrechen, bringt aber selbst laufend weiteres Militär, Waffen und Truppen nach Idlib und kämpft mit. Russland weist den Vorwurf des Bruchs eines Waffenstillstands zurück und kritisiert die Türkei dafür, ihre Verpflichtungen aus dem Ankommen nicht umgesetzt zu haben, nämlich die Terroristen von gemäßigten Regierungsgegnern zu trennen. Terroristen seien zudem nie Teil des Abkommens gewesen und hätten auf täglicher Basis Angriffe gegen russische und syrische Stellen sowie Zivilisten gestartet. Die Türkei droht immer wieder mit einer Offensive, falls sich die syrischen Streitkräfte nicht auf die Positionen zurückziehen, die sie vor ihrem Vorrücken innehatten. Die syrischen Regierungstruppen haben seit Beginn ihrer Offensive Anfang Dezember Dutzende von Städten und Dörfern zurückerobert.