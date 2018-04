US-Militärübung "für den Krieg von morgen" - Hunderte Militärfahrzeuge rollen über deutsche Straßen

© SSG Kalie Frantz (DVIDS)

Die US-Truppen in Deutschland trainieren wieder für den "Kampf von morgen". Im Rahmen der Übung "Joint Warfighting Assessment", was auf Deutsch so viel heißt wie "Gemeinsames Kriegsführungspotenzial", nahmen polnische und US-Soldaten von Grafenwöhr aus an einem Konvoi teil.