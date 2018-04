#ReconnectJulian: "Wenn wir jetzt nichts unternehmen, verlieren wir alle!" - Kim Dotcom zu Assange

Seit 2012 lebt er in der ecuadorianischen Botschaft in London und hat diese nie verlassen: Julian Assange. Er ist wohl der bekannteste Whistleblower der Welt und will so seine Auslieferung in die USA verhindern, denn dort droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Nun scheint Ecuador dem Druck nachzugeben, denn wie am Mittwoch bekannt wurde, hat man die Internetverbindung von Assange gekappt und ihm jeglichen Besuch untersagt. Unter #ReconnectJulian wollen Aktivisten sich für seine Rechte einsetzen.