Neuer Außenminister Maas schimpft über Russland: "Inakzeptabel, dass auf der Krim gewählt wurde"

Bundesaußenminister Heiko Maas ist am Montag zu einer Sitzung des Außenministerrates in Brüssel eingetroffen und sprach mit der Presse über die Wahlen in Russland, Syrien und den laufenden Fall Skripal. Zu den Wahlen in Russland erklärte Maas: "Die Ergebnisse haben uns ebenso wenig überrascht wie die Bedingungen, unter denen sie zustande gekommen sind."