Afrin: Menschen strömen auf die Straßen, um Pro-Regierungsmilizen zu begrüßen

In Afrin sind heute zahlreiche Menschen auf die Straßen geströmt, um die pro-syrischen Regierungsmilizen bei ihrer Ankunft in der Region zu begrüßen. Die Pro-Regierungskundgebung fand im Zentrum von Afrin auf dem Freiheitsplatz statt. Einige der Anwesenden schwenkten die syrische Flagge und hielten Porträts des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad in die Höhe.