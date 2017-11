Schwarz-Grün eine Bedrohung für Deutschland? - Lindner über die Gefahr falscher Kompromisse

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sprach am Mittwoch im Zentrum der Ludwig-Erhard-Stiftung in Berlin über die Entscheidung der FDP, sich aus den Jamaika-Koalitionsverhandlungen zurückzuziehen. Während seiner Ansprache erklärte er, worin die Bedrohung für die Freiheit und die Marktwirtschaft liege. "Was die Marktwirtschaft und freiheitliche Ordnung bedroht, ist, wenn Konservative falsche Kompromisse mit den Sozialisten eingehen und ihren Grundüberzeugungen nicht treu bleiben", sagte Linder.