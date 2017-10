Kiew: Tränengas und Schlagstöcke - Poroschenko beendet Saakaschwilis Traum von einem neuen Maidan

Noch am Mittwoch ist die Polizei in Kiew gegen das Protestcamp vor dem Parlament vorgegangen. Die Einsatzkräfte stürmten in das Lager und stießen dabei mit Hunderten von Demonstranten außerhalb der Werchowna Rada zusammen. Am Dienstag hatten sich etwa 5.000 Menschen vor dem ukrainischen Parlament zusammengefunden und teilweise Zelte aufgeschlagen. Die Demonstranten fordern eine entschiedenere Bekämpfung von Korruption in der Regierung.