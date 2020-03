Finanzexperte Dirk Müller im RT-Interview zu Börsencrash, Ölpreiskrieg und Corona

Wieso stürzten die Börsen Anfang der Woche so massiv ab und wie weit können sie noch fallen? Was hat Saudi-Arabien mit dem Crash zu tun und wie hängt das alles mit dem US-Wahlkampf zusammen? Das und vieles mehr besprachen wir mit dem Finanzexperten Dirk Müller in einem spannenden Interview.