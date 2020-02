Erster Fall in Lateinamerika bestätigt – nur noch Antarktika vom Corona-Virus verschont

Das neuartige Corona-Virus hat nun auf seinem Vormarsch um die ganze Welt auch bereits den sechsten Kontinent erreicht. Das brasilianische Gesundheitsministerium bestätigte am Mittwoch den ersten Ansteckungsfall in Lateinamerika.

Demnach sei ein 61-jähriger Mann nach der Rückkehr von seiner Reise nach Italien in São Paulo positiv auf das Virus getestet worden, berichtete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf den Gesundheitsminister Brasiliens Luiz Henrique Mandetta. Ärzte bewerten den Gesundheitszustand des Patienten als stabil, er weise keine schweren Symptome der Infektion auf, hieß es.

Laut Angaben der Behörde sollen demnächst alle möglichen Kontakte des Infizierten zu anderen Personen geprüft werden.

In der vergangenen Woche wurde in Norditalien der bisher größte Ausbruch des berüchtigten Corona-Virus SARS-CoV-2 in Europa registriert. Nach dem aktuellen Stand überstieg die Zahl der in Italien nachgewiesenen Infektionen 370, davon erlagen dort bisher 12 Menschen der dadurch verursachten Lungenkrankheit COVID-19.

