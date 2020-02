Lawrow: US-Vorstoß zu Abkommen mit Terroristen in Idlib nicht akzeptabel

Moskau hält die Erklärungen der USA für inakzeptabel, dass es möglich sei, sich mit den Terroristen in Syrien zu einigen. Dies erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow am Montag.

Zudem äußerte sich Lawrow zur angespannten Lage in der nordwestsyrischen Provinz Idlib, wo eine Konfrontation zwischen Russland und der Türkei droht, nachdem von Ankara unterstützte radikale Dschihadisten wiederholt Angriffe auf syrische Regierungstruppen durchführten, die den Schutz Russlands genießen. Es werde eine Reihe von Konsultationen zwischen Moskau und Ankara mit dem Ziel geben, die Situation in Idlib zu entschärfen.

Es müsse sichergestellt werden, dass Idlib zu einer echten Deeskalationszone und nicht weiter von Terroristen besetzt wird. Lawrow fügte hinzu, dass Moskau weiterhin den Aufständischen in Idlib entgegentreten werde.

Der russische Außenminister fügte hinzu, dass sich die Opposition in Idlib den Bestimmungen des russisch-türkischen Abkommens zufolge klar von den Terroristen trennen müsse.

Aus den Vereinbarungen, die bereits im September 2018 getroffen und ein Jahr später erneut bestätigt wurden, ging klar hervor, dass sich die Deeskalationszone in eine Eskalationszone verwandelte, denn von dort aus griffen die Militanten, die sich nicht von irgendwelchen Gruppen trennen wollten, Ziele außerhalb der Zone an. Im Rahmen der zwischen dem russischen und dem türkischen Präsidenten getroffenen Vereinbarungen war man sich nie darüber einig, dass die Terroristen keine Vergeltungsmaßnahmen ergreifen würden, wenn sie so handeln würden, wie sie zu handeln begannen, also gab es für niemanden etwas Unerwartetes. Ich bin sicher, dass das türkische Militär, das vor Ort arbeitet, alles perfekt sieht und versteht.