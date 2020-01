Live: Pressekonferenz zum Libyen-Gipfel in Berlin

Am Sonntag findet in Berlin die Libyen-Konferenz statt. Nach dem Sturz Gadaffis versinkt das Land immer weiter im Chaos. In Berlin diskutieren hochrangige Politiker und Delegierte mögliche Lösungen für den Konflikt im nordafrikanischen Land.