Lawrow: Aggressive US-Politik ist Schlüsselfaktor der Destabilisierung in der Welt

Quelle: Reuters © Michael Reynolds Lawrow: Aggressive US-Politik ist Schlüsselfaktor der Destabilisierung in der Welt (Symbolbild)

Folge uns auf

Aggressive Schritte westlicher Staaten, vor allem der USA, sind der Schlüsselfaktor der Destabilisierung in der Welt. Das erklärte der russische Interimsaußenminister Sergei Lawrow bei seiner Pressekonferenz am Freitag in Moskau.

Dem Minister zufolge wird die aggressive Politik der US-Amerikaner auf die Zerstörung der völkerrechtlichen Sicherheitsarchitektur zielen. Washington wolle das Völkerrecht durch eine eigene, von ihm ausgedachte Weltordnung ersetzen, betonte Lawrow. Als Beispiele nannte er den Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag, die Eskalation in der Region des Persischen Golfes, Versuche, die allgemeingültigen Grundsätze der Konfliktlösung im Nahen Osten zu revidieren sowie die aktiven Handlungen der NATO in der Nähe der russischen Staatsgrenzen. Mehr zum Thema - Multipolare Welt in Aktion: Berlin im Nahen Osten zunehmend auf Russland angewiesen