Türkei vermeldet Festnahme von al-Baghdadis Schwester und hofft auf Insider-Informationen

Nahe der syrischen Stadt Aʿzāz soll es türkischen Sicherheitskräften gelungen sein, die Schwester des ehemaligen IS-Chefs Baghdadi festzunehmen. Damit erhofft sich Ankara, an weitere Informationen über die Terrororganisation IS zu gelangen und spricht von einer "Goldmine".

Neben der 65 Jahre alten Schwester Rasmiya Awad des IS-Führers Abu Bakr al-Baghdadi wurden auch der Ehemann und die Schwiegertochter nördlich der Provinz Aleppo, einem Gebiet unter türkischer Kontrolle, gefasst. Die Schwester steht unter Verdacht, Verbindungen zum IS zu haben.

Baghdadi selbst soll Ende Oktober im Zuge einer US-Militärmission in Idlib in den Selbstmord getrieben worden sein. Der IS bestätigte seinen Tod und nannte Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi als Nachfolger und "Kalifen". US-Präsident Donald Trump lobte die US-Operation gegen Baghdadi und betonte, dieser sei wie ein Hund gestorben. DNA Tests hätten die Identität Baghdadis bestätigt.

Ein nicht genannter Offizieller der türkischen Regierung zu den Verhören der Schwester:

Wir hoffen auf eine wahre Goldmine an Insider-Informationen.

Mit Hilfe der Informationen könne mehr über die Strukturen des IS in Erfahrung gebracht und weitere "schlechte Typen" gefasst werden. Der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan schrieb auf Twitter:

Die Festnahme von Baghdadis Schwester ist ein weiteres Beispiel für den Erfolg unserer Terrorismusbekämpfung.

Baghdadi selbst hatte weitere Schwestern und Brüder. Unklar ist, ob diese noch leben. Die Festnahme soll in dem Wohnwagen erfolgt sein, in dem Awad mit ihrem Mann, der Schwiegertochter und fünf Kindern lebte. Der Ort der Festnahme ist nach türkischen Angaben als Schmuggelroute für IS-Familien bekannt.

