Söldner oder Schutzgelderpresser? USA lassen Saudi Arabien für US-Truppen bezahlen (Video)

US Marine Corps General Kenneth F. McKenzie Jr. (7. L), Kommandant des US-Zentralkommandos (CENTCOM) und Generalleutnant Fahd bin Turki bin Abdulaziz al-Saud (6. R), Kommandant der von Saudi-Arabien geführten Koalitionstruppen im Jemen, auf der Militärbasis in al-Kharj im Zentrum Saudi-Arabiens.

Der US-Abzug aus Nordsyrien sorgt auch im Irak für Verstimmung. Dorthin haben sich Teile der US-Armee zurückgezogen -jedoch ohne Erlaubnis. Weiterhin scheint ein neues US-Geschäftsmodell durch die Berechnung der Stationierung in Saudi-Arabien entstehen.

Die Vereinigten Staaten werden außerdem 3.000 weitere Soldaten und schweres Kriegsgerät in Saudi Arabien stationieren. Ungewöhnlich an diesem Schritt ist die Tatsache, dass das Königreich für sämtliche anfallenden Kosten aufkommen will. Ob sich die USA sich hier als Söldner verdingen oder als Schutzgelderpresser, obliegt der Interpretation des Einzelnen. Zumindest spricht US-Präsident Donald Trump schon länger davon, Länder mit US-Basen für diese Basen bezahlen zu lassen. Nebenbei werden auch Nato-Partner dafür zur Kasse gebeten.