USA baut ukrainischen Schwarzmeerhafen für eigene Kriegsschiffe aus

Quelle: AFP © Aleksandr Gimanov Der US-Lenkwaffenzerstörer USS Donald Cook am 25. Februar im Hafen von Odessa/Ukraine.

Damit künftig US-Kriegsschiffe in einem ukrainischen Hafen andocken können, baut die US Navy den Marinestützpunkt von Otschakiw seit zwei Jahren um. Und das alles in unmittelbarer Nähe zur Halbinsel Krim, wo die NATO von einem eigenen Stützpunkt geträumt hat, bevor es zum Putsch in der Ukraine kam.